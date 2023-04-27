Центр для людей, які пережили полон і окупацію планують облаштувати на вул. Замарстинівській, 83

У будівлі колишнього Львівського шкірновенерологічного диспансера на вул. Замарстинівській, 83 облаштують Центр для людей, які пережили окупацію і полон. Про це під час пленарного засідання в четвер, 27 квітня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, цей проект перебуває в процесі реалізації й він буде дороговартісним.

«Там мають бути окремі особливі умови тому, що ті люди потребують окремої підтримки», – сказав Андрій Садовий.

Триповерхова будівля на розі вул. Замартинівської, 83 та вул. Малинової слугувала головним лікувальним корпусом Львівського шкірновенерологічного диспансера та перебувала в комунальній власності міста. У будівлі діяла поліклініка та лабораторія. У 2008 році Львівська обласна рада оформила право спільної власності на це приміщення, однак Львівська міська рада оскаржила це рішення ЛОР в суді.

У січні 2020 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував рішення Львівської обласної ради від 2008 року про оформлення права спільної власності облради на сім комунальних приміщень у Львові, зокрема й на приміщення на вул. Замарстинівській, 83.

Додамо, що Андрій Садовий також анонсував створення Центру реабілітації у будівлі колишнього військового містечка на вул. Пекарській, 57-59, які з 2013 року належалии релігійній громаді Львівської єпархії УПЦ МП. Там був розташований Свято-Воскресенський Новоафонський монастир, але у 2022 році його настоятель заявив про перехід у ПЦУ. Однак сам майновий комплекс залишався у власності УПЦ МП, однак у квітні ці будівлі перейшли​ в комунальну власність Львова. За словами мера Львова, місто шукає гроші на реалізацію цього проекту.