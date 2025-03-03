Рецидивістам загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці затримали двох раніше судимих мешканців Коломиї, які пограбували військовослужбовця з Харкова. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 3 березня, подія сталася в обід 28 лютого у лісі біля села Шепарівці Коломийського району. Двоє грабіжників напали на військовослужбовця, який лікується на Прикарпатті. Мешканці Коломиї, віком 20 і 26 років, побили його та відібрали понад 110 тис. грн.

«Потерпілий самотужки добрався на найближчого населеного пункту, де перехожі допомогли зателефонувати до поліції. При спілкуванні з правоохоронцями заявник дав чіткий опис нападників. Оперативники розшукали грабіжників за лічені години на одній із вулиць районного центру», – розповіли правоохоронці.

Нападниками виявилися раніше судимі за вчинення майнових злочинів місцеві мешканці. У них знайшли частину викрадених грошей. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, затриманим загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.