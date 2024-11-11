Потерпілий зніс електроопору і перекинувся у кювет

Вночі 10 листопада у місті Корець Рівненського району сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув 22-річний водій легковика та постраждала його пасажирка. Наразі усі обставини події зʼясовують правоохоронці.

Як повідомили у пресслужбі поліції області, аварія сталася близько 3:20 на вулиці Київській в Корці. Попередньо відомо, що водій автомобіля Infiniti, 22-річний житель села Жадківка, не впорався з керування, врізався в бетонну електроопору, а потім – злетів у кювет.

«Від отриманих травм водій загинув на місці події. У 21-річної пасажирки медики діагностували політравму, переломи ключиці, лопатки й стегна», – зазначають поліцейські.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст. 286 КК України.