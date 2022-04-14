Як видно на відео, 45-річний чоловік бив підлітка навіть ногами

На спортивному майданчику однієї зі шкіл Ковеля 45-річний чоловік жорстоко побив підлітка. Відео з бійкою опублікували в інтернеті, так про інцидент дізнались поліцейські. Правоохоронці встановили, що нападник, який був вдягнений у камуфляж, насправді не має ніякого відношення до військової служби. За нанесення легких тілесних ушкоджень йому загрожує як мінімум штраф.

Як повідомили у Ковельському районному управлінні поліції, відео з побиттям неповнолітнього поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж. На відео видно, як дорослий чоловік б'є підлітка навіть ногами.

Обережно, відео містить сцени жорстокого побиття

«Правоохоронці встановили учасників події, серед яких був неповнолітній. Сам інцидент відбувався вчора [13 квітня], на спортивному майданчику однієї з шкіл міста Ковеля», – повідомляє поліція.

Особу нападника встановили, ним виявився 45-річний мешканець Ковеля. Попри те, що він був одягнений у камуфляж, виявилось, що до військової служби він ніякого відношення не має. Наразі не повідомляють, що стало причиною конфлікту. Також невідомо, скільки років постраждалому підлітку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 850, максимально – виправні роботи на термін до одного року.