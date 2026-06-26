Під удар потрапив корабель проєкту «Волга»

Служба безпеки України у п’ятницю, 26 червня, повідомила про успішну спецоперацію в тимчасово окупованій Керчі, під час якої безпілотники атакували російські судна військового забезпечення та засоби протиповітряної оборони.

У дописі зазначають, що операцію провели в межах 40-денної кампанії впливу на Росію, яку українські сили виконують за дорученням президента Володимира Зеленського.

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За даними СБУ, дрони завдали ударів по суднах, що перебували на території суднобудівного заводу «Затока». Під удар потрапили кабельні кораблі проєкту 15310 «Волга» та «Вятка», а також вантажопасажирський пором «Петропавловск», готовність якого, як стверджують у спецслужбі, становила 96%.

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Внаслідок атаки на суднах виникла масштабна пожежа.

У СБУ зазначили, що «Волга» та «Вятка» будувалися для міністерства оборони РФ. Вони призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження «Гармонія», яка використовується для підводної військової розвідки. Крім того, ці кораблі можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного такого судна оцінюється у сотні мільйонів доларів.

Окрім цього, українські безпілотники уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

У спецслужбі наголосили, що системне ураження військової інфраструктури РФ у тимчасово окупованому Криму позбавляє російські війська можливості повноцінно використовувати півострів як логістичний і військовий хаб. Знищення засобів ППО, за оцінкою СБУ, відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури послаблює забезпечення окупаційного угруповання.

Нагадаємо, у четвер, 25 червня, безпілотники атакували нафтобазу в станиці Полтавській Краснодарського краю РФ. Крім того, під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури в анексованому Криму.