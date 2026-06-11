У Криму тривають проблеми з постачанням паливозаправників

У ніч на четвер, 11 червня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. За повідомленнями OSINT-каналів і російських пабліків, у кількох містах фіксували пожежі, зокрема в Сімферополі та Севастополі. Під атаку потрапили чотири мости на в'їзді до півострова.

Гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо повідомив, що в ніч на 11 червня безпілотники атакували чотири мости на тимчасово окупованій Херсонській області, що сполучають материкову частину України із Кримом. Зокрема, мова йде про:

автомобільний міст у напрямку Перекоп – Армянськ;

міст біля Ставків;

два мости біля Мирного та Преображенки через Північно-Кримський канал.

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Атака на Крим розпочалася приблизно опівночі та тривала кілька годин. Повітряну тривогу скасували після четвертої ранку. За даними телеграм-каналів, у районі Козачої бухти в Севастополі нібито зафіксували вибух і спалах, також повідомлялося про можливі влучання в інших районах міста.

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На тлі інцидентів окупаційна адміністрація повідомила про перебої з постачанням пального. Зокрема, у Севастополі заявили про тимчасове скасування нової партії персональних QR-кодів для отримання бензину через проблеми з доставкою паливозаправників.

Раніше на півострові вже запроваджували обмеження на продаж бензину марки A-95 – не більш як 20 л на добу в одні руки. Причиною називали перебої з постачанням пального, зокрема через удари по російській інфраструктурі та ускладнення логістики на сухопутних маршрутах постачання.

Нагадаємо, 10 червня керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України лейтенант Андрій Коваленко повідомив про повне знищення Чонгарського мосту Силами оборони. Міст є одним із ключових логістичних маршрутів між анексованим Кримом й окупованими територіями півдня України. Він використовується для забезпечення російського угруповання військ на півдні.