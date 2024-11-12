Рятувальники завершили пошукові роботи

У Кривому Розі під завалами п'ятиповерхівки, яку 11 листопада атакували росіяни, дістали тіла трьох дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У вівторок, 12 листопада, з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіла трьох загиблих дітей. Місцеве видання «Свої» пише, що діти були з однієї сім’ї Куликів. Напередодні, 11 листопада, під завалами також знайшли тіло їхньої 32-річної матері Олени.

Серед загиблих дітей – 10-річний Кирило та Демид, якому було 2,8 року.

Також під завалами знайшли тіло 2-місячної Ульяни.

З сім’ї вижив лише батько Максим.

Рятувальну операцію на місці влучання російської ракети завершили. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що на місці майже добу працювали близько 200 рятувальників та поліцейських. Внаслідок атаки пошкоджені 40 житлових будинків.

Пошкоджена багатоповерхівка у Кривому Розі внаслідок атаки 11 листопада

Нагадаємо, вранці понеділка, 11 листопада, російські військові вдарили балістичною ракетою по багатоповерхівці у Кривому Розі Дніпропетровської області. Загалом внаслідок ракетної атаки загинули 4 мешканці та ще 14 отримали поранення.

В Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На обстріл відреагував президент Володимир Зеленський: «Кривий Ріг. Звичайна п’ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою [...] Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені».