У квартирі в Великому Любіні внаслідок короткого замикання новорічної гірлянди виникла пожежа

Найімовірніша причина займання – коротке замикання новорічної гірлянди

Гірлянда, ймовірно, стала причиною виникнення пожежі у квартирі в Великому Любіні. Подія сталася у неділю, 19 січня, у селищі Великий Любінь, що у Городоцькому районі на Львівщині. За інформацією ДСНС Львівщини, о 18:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на останньому поверсі триповерхового будинку на вул. Львівській, 180. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

«Наразі причину займання ще встановлюють. Проте, за попередніми висновками, найімовірніша причина займання – коротке замикання новорічної гірлянди, якою була прикрашена жива новорічна ялинка», – повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини.

Фото ГУ ДСНС Львівщини

О 19:00 пожежники ліквідували пожежу. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 4 м2.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причини виникнення займання встановлюють фахівці.