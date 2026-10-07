Обвинувачена (ліворуч) Поліна Кмальова брала участь у судовому засіданні по відеозвʼязку

Ризький суд засудив до шести років позбавлення волі громадянку Латвії, яка переказала на користь російської армії 43 євро. Про це повідомив латвійський новинний сайт Delfi, передає «Європейська правда».

Засуджена – членкиня партії «Рускій союз Латвії» Поліна Кмальова. За даними Служби державної безпеки Латвії (VDD), жінка через знайому в Білорусі переказала росіянину 43 євро. Гроші призначалися для закупівлі обладнання для російських військових – засобів придушення дронів.

Участь у судовому засіданні вона брала по відеозвʼязку з місця увʼязнення й спілкувалася через перекладача. Жінка заявила, що знає латиську, однак через «емоційний стан їй легше говорити російською». Обвинувачена заявила, що її дії – помилка, однак вона нібито не знала призначення грошей, а також не хотіла фінансувати «чужу армію».

Прокуратура звинувачувала Кмальову у фінансуванні збройного конфлікту. Відповідно до законодавства Латвії, санкція статті передбачає покарання у вигляді увʼязнення строком до 10 років. Прокурор клопотав про увʼязнення строком на вісім років. Зрештою суд увʼязнив жінку на шість років, а також призначив три роки пробаційного нагляду.

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