Росія ударила по «Охматдиту» в Києві ракетою Х-101

У лікарні помер хлопчик, який 8 липня постраждав від ракетної атаки Росії на лікарню «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у середу, 10 липня.

«На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ “Охматдит” під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації “Охматдиту”», – написав міністр.

За словами Ляшка, після атаки дитину перевезли до однієї з лікарень Києва.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по низці українських містах, серед яких найбільше постраждали Київ, Дніпро та Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у київську дитячу лікарню «Охматдит». Тоді повідомлялось, що унаслідок атаки в лікарні загинуло двоє людей. Серед загиблих 30-річна львів’янка Світлана Лук’янчик, яка працювала дитячою нефрологинею.

Загалом внаслідок атаки росіян на Київ загинуло 33 людини (серед них – четверо дітей), та ще 121 людина постраждала. Служба безпеки України отримала численні докази, які підтверджують, що Росія ударила по «Охматдиту» в Києві крилатою ракетою Х-101. Зокрема, на це вказують уламки ракети на місці трагедії.