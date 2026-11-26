Організаторами виявилися викладачка та 36-річний студент

У фаховому коледжі на Буковині студент разом з викладачкою організували схему вимагання хабарів за здачі іспитів, а також вступ у заклад для отримання відстрочки від війська. Хабарі для посадовців передавали у пачках з-під цукерок Raffaello. Про це повідомили в поліції Чернівецької області у четвер, 26 листопада.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

З власних джерел ZAXID.NET в правоохоронних органах стало відомо, що незаконну схему викрили в Сторожинецькому лісотехнічному фаховому коледжі. Систематичні хабарі організувала одна з викладачок, а студент збирав гроші з інших студентів і передавав суми їй. Жінка ж потім розподіляла суми між іншими педагогами.

Від військовозобов’язаних чоловіків вимагали гроші за оформлення на навчання, щоб ті могли отримати відстрочку від мобілізації. А від вже зарахованих студентів гроші просили за позитивні оцінки на іспитах та збереження місця в коледжі.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У червні поліцейські задокументували, як викладачка отримала 6 тис. грн за те, щоб студенту зарахували іспити й залишили його в коледжі. У серпні студент цього ж закладу – посередник – одержав 600 доларів за сприяння у вступі військовозобов’язаного абітурієнта.

20 листопада на одній із вулиць Чернівців поліцейські затримали викладачку під час одержання 12 тис. грн. За ці гроші двом студентам мали зарахувати іспити, щоб їх не відрахували. Того ж дня правоохоронці затримали й студента коледжу, який отримав 8 тис. грн за таку саму послугу для іншого студента. Гроші передавали у конвертах, перед цим помістивши їх в пачки цукерок Raffaello.

Під час обшуків поліцейські вилучили 445 особових справ студентів, екзаменаційні відомості та документи про відрахування. Також вилучили 20 тис. грн, отриманих під час двох останніх епізодів, комп’ютери, мобільні телефони та чорнові записи.

Слідчі повідомили викладачці та студенту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.