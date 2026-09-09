В ОП цю інформацію офіційно не коментували

Літак, на якому президент України Володимир Зеленський прямував до Осло на похорон короля Норвегії Гаральда V, 8 вересня під час зльоту з аеропорта Кишинева у Молдові «ледь не зіткнувся» з дроном. Про це у середу, 9 вересня, повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в етері норвезького громадського мовника NRK, передає агентство Reuters.

«Його літак ледь не зіткнувся з дроном, коли він збирався вилітати з Молдови. Ось з якою реальністю він стикається», – сказав Стере.

Норвезький прем’єр не уточнив джерело цієї інформації, а також наскільки близько дрон підлетів до літака. Представництво президента України офіційно не коментувало цю інформацію.

Про проблеми під час вильоту президента України Володимира Зеленського розповів міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, який брав участь у зустрічі з українським лідером. За даними мовника NRK, Зеленський сам поділився подробицями інциденту з членами норвезького уряду.

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«Приліт президента України затримався, оскільки виникли певні загрози для його літака. Сам Зеленський підтвердив, що мав труднощі з вильотом із Кишинева», — цитує Столтенберга видання NRK.

Нагадаємо, 9 вересня президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали похорон короля Норвегії Гаральда V. Подружжя разом з очільниками інших держав та представниками королівських родин супроводжували труну перед тим, як у Кафедральному соборі Осло почалася церемонія прощання з монархом. Зеленські покинули Осло незабаром після завершення похорону.

Днем раніше, 8 вересня, в Осло Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час зустрічі сторони говорили про посилення української ППО й підготовку держави до проходження зими.

Під час перебування Зеленського в Норвегії також відбулися переговори з компаніями, які беруть участь в антибалістичній програмі FREYJA щодо створення європейської протиракетної системи. За словами президента, Україна спроможна створити та виробити ракету-перехоплювач й пускову установку, і важливо, що партнери готові робити необхідні внески в цю програму.