У ЛКП «Лев» закликають львів'ян прийняти в сім'ю чотирилапого друга до новорічних свят

«Львів'яни стоять поперек горла цій банді. Але ми мовчати не будемо»

У рік Собаки знайти собі найвірнішого друга. В ЛКП «Лев» закликають львів'ян взяти додому безпритульного песика чи кота. Їх там залишилося понад два десятки, тож працівники мріють знайти їм родини до Нового року. Адже 1 січня почнеться щорічний карантин і тих, кого не встигнуть забрати, доведеться відпустити на вулицю.

Наприклад, жвава й добра Афіна – прийомна собака. Зі своєю родиною познайомилася в центрі адопції ЛКП «Лев». І то була любов із першого погляду.

«Вона дуже-дуже грайлива, дуже-дуже доброзичлива. Спочатку була дуже ляклива, боялася вулиці, транспорту», – розповіла пані Віра, власниця собаки.

Уже понад тиждень біла Афіна має родину. Проте так щастить не всім.

За 2017 рік у ЛКП «Лев» прилаштували понад півтисячі тварин. Понад 20 чотирилапих досі шукають нову сім'ю.

У їхніх очах помітний страх – адже довелося довго жити на вулиці. Поки що звикають до людей. З-поміж усіх відвідувачів шукають того єдиного – господаря. Чекають на доброго ґазду й собаки.

«Нам за цей рік вдалося прилаштувати 71% безпритульних собак. Це – колосальний показник, зважаючи на те, що собаки перебувають у нас лише 10 днів. Це свідчить про відкритість, про доброту наших мешканців міста. Котиків менше вдається прилаштовувати, лише 20%, але ми цього року десь із середини літа почали з ними працювати», – розповіла Оксана Кошак, директорка ЛКП «Лев».

1 січня у ЛКП «Лев» починається щорічний карантин. Якщо два десятки тварин не знайдуть господарів, їх доведеться відпустити на вулицю. Тож працівники центру адопції запрошують львів'ян на оглядини. Кажуть: якщо завітати в гості до притулку, серце обов'язково тьохне й вкаже на свого, найкращого у світі, чотирилапого друга.