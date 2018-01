У Лондоні померла солістка рок-групи The Cranberries Долорес О'Ріордан

Долорес О’Ріордан було 46 років

У понеділок, 15 січня, у Лондоні померла солістка популярної в 1990-х роках групи The Cranberries Долорес О’Ріордан. Про це інформує Daily Mail з посиланням на представника співачки.

В офіційній заяві йдеться, що співачка перебувала в Лондоні на сесії звукозапису. Інші подробиці події поки невідомі.

«Її рідні вражені раптовою звісткою і вимагають не втручатися в сімейні справи в цей складний кризовий час», – йдеться в заяві.

О’Ріордан народилася в 1971 році передмісті в Ірландії. У 1990 році приєдналася до групи The Cranberry Saw Us, яка пізніше змінила назву на The Cranberries. Група випустила шість альбомів, дев'ять синглів. Також вона записувалася з групою D.A.R.K. і займалася сольною кар'єрою.

Візиткою співачки вважається композиція Zombie.

Відео TheCranberriesVEVO

Співачці було 46 років.