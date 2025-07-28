Концерт при свічках

9 серпня у Львівській національній філармонії відбудеться особливий музичний вечір, який поєднає світові хіти легендарних виконавців із теплою атмосферою тисячі свічок. Початок вечора о 19:00, повідомили організатори.

У програмі концерту – твори таких легенд, як Adele, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Ennio Morricone, Elvis Presley, Whitney Houston, Andrew Lloyd Webber, Astor Piazzolla та інших видатних митців.

Солісти вечора: Оксана Караїм, Петро Радейко, Ліліана Раврух, Ростислав Кушина, Ольга Томків-Верхоляк.

Арфа: Божена Іванишин.

Їхній спів супроводжуватиме ансамбль «Високий замок», відомий своїм високим професіоналізмом та майстерністю.

Усі гості отримають шампанське та солодкий подарунок – приємний бонус від організаторів для настрою цього вечора, сповненого незабутніх емоцій.

«Подаруйте собі та своїм близьким романтичний вечір у компанії популярної музики та улюблених композицій у виконанні відомих солістів та віртуозів під келих ігристого та приємні подарунки!» – кличуть на подію організатори.

09 серпня о 19:00 – Львівська національна філармонія.

Квитки доступні для придбання тут.