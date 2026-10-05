Олександра Косторного засудили до 15 років

У в’язниці помер Олександр Косторний, якого засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду. Він передавав російським спецслужбам інформацію про військові об’єкти, зокрема коригував удар по Яворівському полігону. Про смерть 76-річного Олександра Косторного у понеділок, 5 жовтня, повідомив телеканал «Перший Західний» з посиланням на допис у фейсбуці доньки Костроного – Тетяну Косторну.

Донька Олександра Косторного опублікувала у фейсбуці пост про смерть матері, у якому згадала, що батько помер ще у червні цього року. Однак відомо про це стало лише зараз.

Олександра Косторного засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду 23 травня 2024 року. Зокрема, Косторного визнали причетним до коригування російського ракетного удару по Яворівському військовому полігону.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року Олександр Косторний зі свого мобільного телефону через телеграм надіслав співробітнику ФСБ російської федерації карту Яворівського військового полігону. 13 березня 2022 року під час навчань українських військовослужбовців Росія обстріляла полігон, спричинивши масову загибель військових.

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Під час досудового розслідування та в суді Олександр Косторний свою вину не визнав і стверджував, що він сфотографував та надіслав схему місцевості знайомому, позначивши на ній грибні та місця для риболовлі. Правоохоронці довели, що 75-річний ексмайор КДБ Олександр Косторний мав проросійські погляди і спілкувався з представниками російських спецслужб. В його ноутбуках знайшли листування з однодумцями щодо імплементації ідей «руского міра» у Львівській області.