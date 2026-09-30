Йдеться про 0,88 га комунальної землі в Іршаві

Прокуратура через суд вимагає у львівської компанії «Простір Плюс» повернути понад 6,3 млн грн за оренду комунальної землі в Іршаві.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про ділянку площею 0,88 га на вул. Набережній, яку в березні 2023 року Іршавська міськрада передала фірмі в п’ятирічну оренду для зведення та обслуговування багатоквартирного будинку. Річна орендна плата складала 5,81 млн грн.

У середу, 30 вересня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що орендар не сплачував гроші в повному обсязі та на кінець липня 2026 року заборгував понад 6,3 млн грн.

«Вимоги міської ради про погашення боргу обмежувалися тільки листуванням із підприємцем. Саме тому Хустська окружна прокуратура, діючи в інтересах держави в особі Іршавської міськради, звернулася до суду з позовом про стягнення всієї суми боргу», – зазначили правоохоронці.

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Що відомо про забудовника

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТзОВ «Простір Плюс» зареєстроване у Львові у 2011 році. Фірма входить до групи родини львівських бізнесменів Наталії та Ярослава Олійників. Основними напрямками діяльності групи є будівництво та нерухомість.

У 2024 році компанія «Простір Плюс» презентувала проєкт будівництва житлово-громадського комплексу із кортами на даху біля «Арени Львів», а у квітні 2026 року стала фігурантом розслідування правоохоронців щодо махінацій із землею у Тячеві.

Також серед підприємств родини Олійників – ТзОВ «Кифа», ексдиректора якого визнали винним у смерті працівника на глиняному кар’єрі.