Найвищу зарплату пропонують агроному-досліднику, який вільно володіє англійською

У Львівському обласному центрі зайнятості є понад дві тисячі вакансій, у тому числі 50 вакансій із заробітною платою від 20 до 40 тис. грн, повідомила 1 квітня прес-служба ЛОДА.

Зарплату 20 тис. грн роботодавці готові платити водіям автотранспортних засобів, машиністам екскаватора, трактористу-машиністу сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, начальнику відділу кадрів, лікарям, зокрема, терапевту, психіатру, наркологу, ортопеду-травматологу, невропатологу, сімейному лікарю, а також лікарям ультразвукової діагностики або приймальної палати.

На зарплату від 20 до 25 тис. грн можуть розраховувати електрозварники ручного зварювання, машиніст екскаватора, інженер служби зв’язку, інженери-програмісти, зварники, агрономи, монтажники будівельні, водії автотранспортних засобів, а також машиністи механічного котка.

А машиністам автогрейдера та трактористу-машиністу сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва пропонують 30 тис. грн.

«На роботу з найвищою винагородою – 40 тис. грн – запрошують агронома-дослідника з вільним володінням англійською мовою», – сказано у повідомленні.

До ТОП-5 працівників, на яких в області найбільший «кадровий голод», входять швачки, слюсарі різного профілю, касири торговельного залу та продавці, поліцейські, а також водії автотранспортних засобів.

У центрі зайнятості повідомляють, що відновлена реєстрація безробітних в дистанційному режимі через застосунок «Дія». Більше інформації про обслуговування клієнтів під час війни можна дізнатися тут. Тим, хто шукає роботу, слід звернутися до найближчого працюючого центру зайнятості. Контакти за посиланням .