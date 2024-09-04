Водія затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

У вівторок ввечері, 3 вересня, на автодорозі Жовква-Кам’янка-Бузька, біля села Малі Передримихи Львівського району, сталася ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 45-річний мотоцикліст. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes-Benz, 57-річний житель Жовкви, здійснив зіткнення з мотоциклом Suzuki Boulevard під керуванням 45-річного мешканця району. Від отриманих внаслідок ДТП травм мотоцикліст загинув на місці події.

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Встановлено, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Водія затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.