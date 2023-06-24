Реабілітація незрячих пацієнтів передбачатиме облаштування для них спеціальних палат та залів, супровід спеціалістів

У Львові розпочали пілотний проект з реабілітації людей, які втратили зір внаслідок війни. Національний реабілітаційний центр «Незламні» та ГО «Побачити перемогу» підписали меморандум про співпрацю.

Проект передбачає підготовку фахівців для реабілітації незрячих пацієнтів, облаштування для них спеціальних палат та залів, супровід спеціалістів з ментального здоров’я. Фахівці вивчатимуть досвід інших країн в реабілітації людей із проблемами зору та використовуватимуть його для допомоги українцям.

Громадську організацію «Побачити перемогу», яка допомагає українським військовим, які втратили зір на війні, створив сапер Владислав Єщенко, він втратив зір внаслідок вибуху міни. Цей меморандум – перший великий проект громадської організації.

«Я знаю проблеми, з якими ми, незрячі або слабозорі, стикаємось, і я знаю, як важко на початку. Я знаю, як важко, коли проходиш медичну реабілітацію, як важко боротись з певним моральним станом, коли приходить усвідомлення, що це вже не зміниться. Тому в один момент прийшла ідея всі ті навички, які я отримав з моменту, як став незрячим, скерувати у правильне русло», – пояснює співзасновник громадської організації «Побачити перемогу» Владислав Єщенко.

Ураження зору часто є наслідком мінно-вибухової травми. Очі страждають від спалаху при вибуху, туди потрапляють дрібні уламки, також погіршення чи втрата зору можуть бути наслідками інфікування. В Україні поки відсутня системна реабілітація людей, які втратили зір. У центрі «Незламні» зараз лікуються п’ять пацієнтів, які втратили зір через війну. Усі вони потребують спеціального підходу і адаптації простору.

«Ми маємо зробити перші кроки: реабілітувати, підлікувати те, що можливо врятувати, і створити базу світових наукових досліджень. На жаль, у нас буде більшати кількість таких пацієнтів, тому що мінно-вибухова травма призводить не тільки до уражень рук чи ніг, частин, які не покриті бронежилетом, а і обличчя та очей», – зазначив генеральний директор Першого медичного об’єднання Львова Олег Самчук.

У майбутньому досвід цього проекту поширять на інші медзаклади.