Допомогти лікарям врятувати передчасно народжених дітей може кожний

У п’ятницю, 26 листопада, у Львівському обласному центрі служби крові на вулиці Пекарській, 65 чекають донорів, які готові здати кров для порятунку передчасно народжених дітей. Донорами можуть стати усі охочі з різними групами крові, яким виповнилося 18 років.

Про це повідомляють організатори акції «Кров для крихіток», батьки дівчинки-поспішайки Яніни Христина Гунчак і Ілля Нікулін.

Як повідомила ZAXID.NET Христина Гунчак, здати кров можна 26 листопада з 9:00 до 13:00 у Центрі служби крові. Наразі записалося 30 людей, які готові стати донорами. Якщо хтось хоче долучитися до доброї справи, то може підходити у ці години прямо до Центру служби крові.

Кров збирають для відділення передчасно народжених дітей Львівської обласної клінічної лікарні, що на вулиці Чернігівській.

«Серед охочих допомогти врятувати передчасно народжених дітей є багато молодих жінок, дівчат. З попередніх акцій знаємо, що донорами не можуть бути люди, які важать менше 56 кг, їх відправляють назад, тож просимо донорів це врахувати. І у Центрі обов’язково треба сказати, що кров людина здає для «поспішайок». Наразі зголосилося стати донорами крові 30 людей», – каже Христина Гунчак.

Директор Львівського обласного Центру служби крові Ярослав Дяків повідомив, що вимоги до донорів, які здаватимуть кров для передчасно народжених дітей, такі ж, як загалом до донорів крові.

«Ковід-сертифікатів не потрібно. Напередодні здачі крові варто в обід і ввечері утриматися від споживання жирної їжі. Вранці можна випити солодкі чай чи каву з сухим печивом або з'їсти вівсянку, зварену на воді, без додавання молока і масла», – каже Ярослав Дяків.

Донорами крові для поспішайок може стати будь-хто, кому виповнилося 18 років.