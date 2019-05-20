У Львові 10-річні діти допомогли поліції затримати злодійку

27-річна жінка, що вкрала у хлопця смарт-годинник

У суботу, 18 травня, львівські патрульні спільно з 10-річними дітьми затримали 27-річну крадійку. Жінка вкрала у хлопця смарт-годинник, який він залишив у своїй куртці поки грав у футбол. Один з хлопців побачив жінку, що вкрала годинник, та разом із друзями допоміг її затримати.

У повідомленні прес-служби патрульної поліції Львівщини вказано, що патрульні отримали виклик про крадіжку від 10-річних дітей, які бігли по вул. Дозвільній. Вони саме намагались догнати крадійку.

«Вони грали у футбол і один із хлопчаків підійшов до своєї куртки, яку залишив на час гри, подивитися на смарт-годиннику час. Діти не підозрювали, що за ними спостерігала жінка, яка одразу після 10-річного хлопця підійшла і викрала з куртки годинник. Цей факт побачив друг хлопця і почав галасувати», -– вказано у повідомленні.

Жінка почала втікати, але діти побігли за нею. Дорогою вони викликали поліцію. На виклик неповнолітніх патрульні приїхали через 5 хвилин і затримали 27-річну львів’янку. У неї був при собі годинник потерпілого. На місце викликали маму хлопця і слідчо-оперативну групу. Мама написала заяву.