Коли дівчинка піднялась на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю

У Львові 11-річна дівчинка піднялась на вагон поїзда, щоб зробити селфі та отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом. Зараз вона перебуває у лікарні, правоохоронці проводять перевірку. Про це повідомили у поліції Львівської області.

У неділю, 20 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про те, що дитина впала з вагона потяга та травмувалась. Сталося це у Сихівському районі неподалік вул. Полуботка. На місці події працювала слідчо-оперативна група й інші співробітники поліції. Зазначимо, там поруч розташована залізнична станція «Сихів».

Як встановили правоохоронці, неповнолітня львів’янка з подругою пішли на залізницю, щоб зробити селфі. Коли дівчинка піднялась на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю. Її приятелька зателефонувала мамі та викликала швидку допомогу.

Дитину з діагнозом «ураження електричним струмом 2-3 ступеню» госпіталізували до лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.