13-річний Богдан із командою лікарів, які допомогли йому позбутися надокучливої хвороби

Спеціалісти львівських лікарень св. Миколая і св. Пантелеймона за допомогою робота-хірурга Da Vinci допомогли 13-річному мешканцю Рівненщини позбутися гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, яка дошкуляє переважно дорослим. Неприємні симптоми, які дошкуляли хлопцеві останній рік і через які він змушений був відмовитися від занять спортом, зникли відразу після операції.

Перші серйозні прояви хвороби у 13-річного Богдана Колбуна з міста Вараш Рівненської області з’явилися рік тому. Йому дошкуляли печія, особливо вночі, неприємний запах із рота та неконтрольована відрижка. У хлопця діагностували грижу стравохідного отвору діафрагми (першого типу) та гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕРХ). Через анатомічні особливості спеціальний клапан між шлунком і стравоходом перестав закриватися до кінця, через що внутрішньошлунковий вміст підіймався вгору і подразнював слизову, повідомили у лікарні.

«Грижа стравохідного отвору діафрагми є надзвичайно поширеним захворюванням серед дорослого населення. У кожного третього пацієнта з такою проблемою діагностують гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, яка без оперативного втручання несе ризик серйозних ускладнень: кровотеч, виразок чи навіть передракових станів. Найчастіша причина – шкідлива їжа, особливо з великим вмістом жиру та консервантів, які розслаблюють сфінктер стравоходу, через що він не до кінця закривається», – каже хірург лікарні св. Пантелеймона Андрій Стасишин.

Консервативне лікування хлопцеві не допомагало, бо йшлося про механічний розлад. Усунути проблему можна було тільки оперативним втручанням.

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До команди фахівців, які оперували підлітка, увійшли хірурги двох лікарень: дитячої лікарні св. Миколая і лікарні св. Пантелеймона, які входять до Першого ТМО Львова. Оперували пацієнта з допомогою робота-хірурга.

«Ми вибрали найбільш малоінвазивний спосіб, найбільш точний – з усіма перевагами лапароскопічної хірургії. Нам вдалося опустити ту частину шлунка, яка розташовувалася над діафрагмою, зробити пластику стравохідного отвору шляхом вшивання ніжок діафрагми й фундоплікаційну манжету, яка зараз буде слугувати антирефлюксним бар’єром», – каже завідувач Центру хірургії дитячої лікарні Андрій Дворакевич.

Операція пройшла успішно. На третю добу після втручання Богдан поїхав додому. Неприємні симптоми, які дошкуляли хлопцеві, зникли відразу після операції.