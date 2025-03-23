Нападниці загрожує штраф або обмеження волі

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство після виявлення в соцмережах відео про побиття неповнолітньою дівчиною знайомої. Про це в неділю, 23 березня, ввечері, повідомила пресслужба поліції Львівської області.

«Під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому дівчина завдає ударів руками та ногами знайомій. Інцидент стався 3 березня в одній з квартир міста. Правоохоронці встановили особи кривдниці та потерпілої – обидві мешканки Львова 15 та 16 років», – ідеться в повідомленні.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу на суму від 17 до 34 тис. грн або пробаційний нагляд на термін до п’яти років, або обмеження волі на той самий термін.

Нагадаємо, у Трускавці на Львівщини підлітки побили 18-річного хлопця з інвалідністю. Підозру у цій справі отримала 14-річна підлітка.