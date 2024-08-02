Машину винуватця ДТП виявили неподалік

У Львові водій напідпитку в’їхав у припарковані авто і втік з місця ДТП. Інцидент трапився на вулиці Величковського, що у мікрорайоні Рясне. 21-річного водія затримали.

«Керманич авто Škoda Octavia здійснив наїзд на припаркований автомобіль Chevrolet, який за інертним рухом в’їхав у автівку попереду Hyundai Elantra. Винуватець втік з місця події. На місці події патрульні відібрали пояснення в очевидців ДТП та почали обстежувати прилеглі вулиці. Згодом інспектори виявили автомобіль, який підпадав під орієнтування та мав механічні пошкодження», – повідомили 2 серпня у патрульній поліції Львова.

Біля авто патрульні помітили власника Škoda Octavia. У нього були видимі ознаки алкогольного сп’яніння, але від проходження медогляду чоловік відмовився.

На 21-річного винуватця патрульні склали протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (залишення місця ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.