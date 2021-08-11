Чоловік систематично сідає за кермо мотоцикла у нетверезому стані попри те, що у нього вилучили права

Патрульні інспектори затримали п’яного водія мотоцикла, який двічі за останній рік був оштрафований за нетверезе водіння. Цього разу він їхав без прав і номерних знаків і також у нетверезому стані.

Його помітили 10 серпня на вулиці Стрийській, мотоцикл Mustang був без номерних знаків, а пасажирка – без шолому. Мотопатруль зупинив водія і відразу помітив у нього ознаки сильного алкосп'яніння.

«Пристрій Drager показав результат 1,82 проміле. Виявилося, що 45-річного львів'янина нещодавно вдруге за рік притягнули до відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп'яніння», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

На нього склали протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП (на особу, яка двічі впродовж року притягалася до відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп'яніння). Також на нього винесли постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами). У таких випадках передбачений штраф 20400 гривень.