Жінку зобов’язали сплатити на користь держави понад 258 тис. грн матеріальної шкоди

Сихівський районний суд Львова визнав винною багатодітну матір у шахрайстві та підробці медичних довідок про рідкісні хвороби її дітей, які насправді були здоровими. Жінці призначили три роки позбавлення волі, але змінили покарання на один рік іспитового строку.

За матеріалами справи, мати трьох дітей Христина Романович купила медичну довідку про нібито хвороби її сина та дочки, надавши продавцеві особисті дані дітей. Підроблені документи були видані нібито ТОВ «Медичний центр «Добробут поліклініка».

За даними слідства, Христина Романович незаконно отримувала грошову компенсацію за послуги «муніципальна няня» з 2023 по 2025 роки. За два роки мати дітей отримала виплати від держави на суму понад 457 тис. грн.

У суді обвинувачена повністю визнала свою вину та повідомила, що частково відшкодувала шкоду у розмірі майже 200 тис. грн. Також жінка розповіла, що у фейсбуці побачила оголошення про матеріальну допомогу «муніципальна няня». Після цього вона зателефонувала за номером із оголошення та познайомилася з жінкою, яка надала детальну інструкцію щодо того, як зробити необхідні документи та отримати виплати від держави. За ці послуги вона щомісячно перераховувала на банківську картку продавця певну суму грошей із державних виплат.

Суддя Володимир Жила визнав Христину Романович винною у шахрайстві, підробленні та використанні документів і призначив їй покарання у вигляді трьох років тюрми. Однак суд змінив ув’язнення на один рік іспитового строку. Христину Романович також зобов’язали сплатити на користь держави понад 258 тис. грн матеріальної шкоди. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.