За підозрою у незаконному заволодінні авто йому загрожує до восьми років ув'язнення

У Львові 36-річний чоловік продав автомобіль знайомого, який позичив нібито на один день. За даними слідства, власник передав йому Ford Fusion, однак наступного дня машину не отримав. Згодом з’ясувалося, що львів'янин виставив транспортний засіб на продаж і привласнив 5,5 тис. доларів. Чоловікові повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Про це повідомили у Львівський обласній прокуратурі.

За версією слідства, наприкінці квітня 2026 року львів'янин попросив у знайомого автомобіль Ford Fusion на один день. Власник погодився та передав йому машину, ключі й технічний паспорт. За домовленістю транспортний засіб мали повернути наступного дня.

Однак у визначений час чоловік автомобіля не віддав. Попри неодноразові вимоги власника, він продовжував відкладати повернення та вигадував різні причини, чому не може віддати машину.

Насправді як встановили правоохоронці, повертати автомобіль підозрюваний не збирався. Натомість він розмістив оголошення про його продаж на спеціалізованому сайті та знайшов покупця. На початку травня чоловік продав чужий Ford Fusion за 5,5 тис. доларів, а отримані кошти залишив собі.

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Коли власник зрозумів, що знайомий не поверне автомобіль, він звернувся до правоохоронців. Чоловіка розшукали оперативники кримінальної поліції.

За інформацією прокуратури, 36-річного львів'янина раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. Зокрема, його засудили за зловживання впливом: за грошову винагороду він обіцяв допомогти військовозобов'язаному знятися з розшуку та виготовити фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби.

За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років із конфіскацією майна або без неї. Наразі досудове розслідування триває.