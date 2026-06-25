Львівська фірма-імпортер одягу приховувала доходи

Личаківський районний суд Львова звільнив від кримінальної відповідальності директора та засновника місцевого ТзОВ «Механічний дует» Ігоря Ткачука за податкові махінації на понад 13 млн грн. Компанія займалася імпортом та продажем різного одягу, а також ухилялась від сплати податків.

Як йдеться в судовій ухвалі, на початку 2026 року львівська компанія «Механічний дует» отримала отриману безпроцентну поворотну фінансову допомогу на 74,11 млн грн. Кошти їй надала інша львівська фірма – ТзОВ «Торгова компанія «Велич». Проте у податковій декларації за перший квартал «Механічний дует» задекларувало збиток на 1,801 млн грн.

«Фінансовий результат занижених доходів товариства становить 72,309 млн грн, що призвело до заниження податку на прибуток в розмірі 13,015 млн грн […] За наведених обставин, Ткачук Ігор Миколайович умисно ухилився від сплати до бюджету податку на прибуток підприємства за І квартал 2026 року», – вказано в ухвалі.

Кримінальне провадження було порушене за ч.3. ст. 212 ККУ – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах або в злочинній групі. Загалом покарання за цією частиною передбачає штрафи від 8,3 млн грн із конфіскацією майна, проте Ігореві Ткачуку вдалося уникнути відповідальності. У квітні йому оголосили про підозру, проте за кілька днів до її оголошення ТзОВ «Механічний дует» сплатило 13,015 млн боргу за платіжною інструкцією, яку видало ГУ Державної податкової служби на Львівщині. При цьому, податкова не нарахувала компанії ані штрафів, ані пені за спробу ухилитися від сплати податків.

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Зрештою, суд звільнив директора Ігоря Ткачука від покарання на підставі ч.4 ст. 212 ККУ. Згідно з цією нормою, людину звільняють від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до неї вона повністю сплатила податки, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несплатою (фінансові санкції, пеня тощо).

Згідно з даними «Опендатабот», ТзОВ «Механічний дует» зареєстрували у Львові на вул. Городоцькій, 359, у серпні 2023 року. Це адреса масової реєстрації, де прописані понад 100 компаній. Власником та керівником підприємства від заснування був 61-річний сихівчанин Ігор Ткачук.

Основний вид діяльності ТзОВ – діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. За даними платформи YouControl, протягом 2023-2025 рр. компанія завезла в Україну закордонних товарів щонайменше на 850 млн грн. Це був одяг та взуття, а також різні аксесуари (валізи, сумки тощо), постільне приладдя від контрагентів з Польщі, Туреччини, США та інших країн.

Попри значні обсяги імпорту, фірма у фінансовій звітності показувала лише мінуси – у 2025 році вона задекларувала 452 тис. грн збитків, 2024-го – 490 тис. грн збитків.

Наразі ТзОВ «Механічний дует» ліквідовано, компанія припинила діяльність через три дні після оголошення підозри її директорові-власникові.

Окрім цього підприємства, Ігор Ткачук також був засновником двох схожих фірм – ТзОВ «Речслужба» та ТзОВ «Компанія Ніка Захід», йдеться в даних YouControl. Обидві компанії займалися торгівлею. Перша фігурувала в розслідуванні Бюро економічної безпеки про ухилення під сплати податків мережею секондхендів на Київщині, друга – у кримінальній справі податкової та прокуратури про фіктивні фінансово-господарські операції та приховування податків.