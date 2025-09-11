Привітати маленьких пацієнтів, їхніх батьків і медиків приїхали відомі виконавці

У Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) після оновлення відкрили стаціонар клініки орфанної педіатрії. Щомісяця тут проходить лікування в середньому 150 дітей з усіх куточків України. На реалізацію проєкту витратили понад 10, 6 млн грн.

Стаціонар клініки оновили завдяки благодійному фонду Liberty Ukraine Foundation. Зокрема, повністю відремонтували 16 палат, коридори та приміщення для медперсоналу. Оновлення відділення тривало майже 2,5 роки та проходило у кілька етапів, адже під час ремонту паралельно продовжували лікувати дітей.

У центрі кажуть, що до ініціативи також долучився і фонд «Охматдит – Здорове дитинство», який надав 500 тис. грн. За ці кошти облаштували рецепцію і створили особливу кімнату для родин – із кухнею та зоною відпочинку.

«Діти з орфанними захворюваннями часто потребують довготривалого лікування. Для них важливо не лише лікування, а й безпечні, затишні умови. Це допомагає і дітям, і батькам пройти непрості випробування», – каже керівник Центру дитячої медицини Роман Кізима.

У клініці понад 20 років лікують дітей із рідкісними та складними діагнозами: спінально-м’язовою атрофією та іншими нервово-м’язовими захворюваннями, генетичними захворюваннями (в тому числі й метаболічними), хронічними захворюваннями дихальної системи (муковісцидоз і первинна циліарна дискінезія) тощо.

У 2023 році МОЗ визначило ЗУСЦ національним референтним центром із багатьох напрямів орфанної медицини. Щомісяця тут проходять стаціонарне лікування в середньому 150 дітей з усіх куточків України.