Міноборони відмовилось призначити одноразову допомогу на користь сина загиблого військового, який народився після його смерті. Дружина загиблого на Донеччині солдата через львівський суд скасувала це рішення та зобов’язала Міноборони повторно розглянути документи.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, до суду звернулась мешканка Львівщини, чий чоловік загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донеччини. У солдата, окрім дружини та мами, є донька та син, останній народився після смерті військового.

Рідні звернулись до Міноборони, щоб отримати одноразову грошову допомогу (15 млн грн), але комісія погодила виплату допомоги рівними частинами лише дружині, матері та доньці загиблого. На думку комісії, у сина не має права на одноразову допомогу, бо він народився після смерті батька. Дружина солдата не погодилась із таким рішенням та звернулась до суду.

Цю справу розглянула суддя Юлія Кондратюк, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. На думку судді, «підхід Міністерства оборони України щодо відмови в призначенні одноразової допомоги дитині, зачатій за життя загиблого та народженій після його смерті, є дискримінаційним».

«Підставою для відмови у призначенні одноразової грошової допомоги сину загиблого військовослужбовця Міноборони визначило народження дитини після загибелі батька. Не можна ігнорувати той факт, що на момент прийняття оскаржуваного рішення, вже був прийнятий Закон № 3515-ІХ, який однозначно врегулював право зачатої за життя військовослужбовця дитини, але не народженої на день його смерті на отримання спірної одноразової грошової допомоги», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов дружини загиблого військового, визнала протиправною та скасувала відмову Міноборони в призначенні одноразової грошової допомогу сину. Міноборони зобов’язали повторно розглянути подану заяву. Рішення суду ще можна оскаржити.