Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Львові. Правоохоронці викрили двох неповнолітніх, які на замовлення Росії намагалися підірвати таунхаус, де проживав воїн Сил оборони. Про це у середу, 10 вересня, повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

Для вчинення злочину неповнолітні залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій (СВП), який заховали в горщику для квітів.

«Щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, агенти додатково встановили на “локації” телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ. Співробітники СБУ завчасно викрили виконавців “на гарячому”, коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу», – повідомили деталі в СБУ.

Усі фото СБУ

За матеріалами справи, підозрюваними виявилися двоє мешканців Львова, віком 14 та 15 років, яких ворог завербував на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей». Після інструктажу від окупантів, юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці спланованого теракту.

Під час викриття у підозрюваних вилучили споряджену вибухівку та смартфони з доказами контактів з куратором. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.