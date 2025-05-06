У Львові влаштували конференцію «Бізнес для молоді». Її організувала «Фундація Кредо» спільно з Young Business Club Lviv та міським управлінням освіти. Конференція об'єднала учнів та школярів.

«Вирішили, що формат конференції – більш ефективний. Він дає можливість масштабно поділитися досвідом з більшою кількістю учнів. Минулого разу ми зустрічалися в центрі Довженка, це було 700 учасників, сьогодні ми в Barvy event Hall. Це 500 учасників. Можна сказати, що ми своєю інформацією і досвідом поділилися з понад 1200 учнями. Ми як фундація розвиваємо фінансову грамотність серед молоді, а також підприємливість», – зазначила Соломія Говоруха, голова БО «Благодійний фонд «Фундація Кредо»



Конференція «Бізнес для молоді» об'єднала дві теми – брендинг і комунікацію, а також партнерство в бізнесі. Серед спікерів – представники сфери послуг, маркетингових організацій та виробничих майданчиків. Вони розповіли, як започаткували свій бізнес, про успіхи та невдачі, як долали кризові ситуації тощо.

Бізнес-спільнота Young Business Club Lviv систематично підтримує освітні заходи корпоративного благодійного фонду Кредобанку «Фундація Кредо». Співпраця триває уже три роки.



«На постійній основі ми з підприємцями виступаємо, ходимо в школи до учасників, школярів, виступаємо, взаємодіємо, надихаємо. Діти – це наше майбутнє. В нас такого не було, принаймні коли я була студенткою або коли в школі вчилася», – зауважила Оксана Гаврилів, співвласниця Young Business Club Lviv.



Співпрацею з бізнесом задоволені й освітяни. Адже «Фундація Кредо» спільно з львівською міською радою щорічно проводить магістральну (не)конференцію EdCamp Lviv. Захід об’єднав понад 200 педагогів дошкільної, початкової, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти з усієї України.



«Це, в першу чергу, про комунікацію, про обмін досвідом між вчителями. Тому що дуже багато часу вони проводять у своїх класах, школах, а вихід за межі є надзвичайно важливий для того, щоб надихатися і черпати. Коли бізнес вкладається в такі суспільні, освітні ініціативи, пізніше – це добра комунікація на рівні шкіл», – каже Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради.



Також корпоративний благодійний фонд Кредобанку «Фундація Кредо» реалізує у Львові проєкт «Сміливість бути». Мета – поширювати фінансову грамотність серед вчителів-амбасадорів, а відтак мотивувати підприємливість та лідерство серед молоді.