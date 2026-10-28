Лікарка військового госпіталю Тетяна Войтовий отримала підозру

У Львові поліцейські спільно з спецпрокурорами у сфері оборони та військовою контррозвідкою викрили схему списання військових зі служби через фіктивні медичні діагнози. За версією слідства, колишній заступник командира однієї з львівських військових частин Валерій Фесюк та лікарка військового госпіталю Тетяна Войтович брали за свої послуги 5-7 тис. доларів.

Як повідомили у середу, 28 жовтня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону та департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, 65-річний житель Львова та 54-річна лікарка-неврологиня військово-медичного клінічного центру у червні 2026 року домовилися про одержання неправомірної вигоди від старшого сержанта однієї з військових частин Львівщини.

Схема працювала так: колишній заступник командира військової частини, перебуваючи на пенсії, підшуковував серед знайомих військових, які бажають звільнитися зі служби за станом здоров’я та пропонував їм допомогу. За створення правдоподібної історії хвороби, з проходженням реабілітації у пансіонаті та лікування на стаціонарі без фактичного перебування у медзакладі спільники просили від 5 до 7 тис. доларів.

«В одному з випадків зловмисник запропонував діючому військовому за 1500 доларів спочатку оформити госпіталізацію на вісім днів в лікарню, без фізичного перебування там. Потім він мав сконтактувати його з лікарем-неврологом за 100 доларів, яка і зможе вплинути на своїх колег – інших лікарів – та оформити фіктивні документи для визнання чоловіка обмежено придатним. За створення правдоподібної історії хвороби клієнту довелося б доплатити від 5 до 7 тисяч доларів. Як пояснив зловмисник, за 100 доларів ніхто ризикувати не стане», – йдеться в повідомленні департаменту внутрішньої безпеки.

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Процес підготовки документів займав кілька місяців. При цьому військового скеровували на додаткове обстеження до інших лікарів для правдоподібності. Іноді лікарка сама власноруч вписувала до картки чоловіка вигадані діагнози – для оформлення на денний стаціонар або направлення на військово-лікарську комісію.

При цьому у комплекс послуг входила навіть реабілітація після вигаданої хвороби в одному із санаторіїв Трускавця.

«Всі дії спільники ретельно координували і контролювали. Оплату брали поетапно, нібито для передачі іншим лікарям для прийняття потрібного рішення або отримання потрібного запису», – додали в департаменті.

У фігурантів провели обшуки, вилучили готівку та медичну документацію

Задокументовано, що 19 серпня військовий передав ексзаступнику командира частини 1900 доларів, а 5 вересня – ще 400 доларів. Після завершення лікування лікарка надала рекомендацію скерувати військовослужбовця на ВЛК.

6 жовтня 2026 року львів’янин зустрівся з військовим у салоні автомобіля поблизу військово-медичного клінічного центру у Львові та отримав ще 2000 доларів. Ці кошти призначалися за виготовлення фіктивних медичних документів про наявність психічного захворювання, які надалі мали стати підставою для виключення з військового обліку. Після передачі грошей правоохоронці затримали посередника.

Під час обшуків того ж дня вилучили мобільні телефони, медичну документацію, підроблені печатки медичних установ, чорнові записи, готівку: 100 тис. грн, 30 тис. доларів, 500 євро та 120 швейцарських франків. Також вилучили пістолет і набої до нього.

Спільникам оголосили підозри у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 - ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Правоохоронці не розголошують прізвищ. За даними ZAXID.NET, підозри отримали лікарка Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Тетяна Войтович та її спільник Валерій Фесюк. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.