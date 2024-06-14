У 2014 році чоловік та жінка напали на львів'янина через державний прапор

Франківський районний суд Львова визнав винною Елянору Асріян у грабежі, поєднаному з насильством, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Крім цього, вона має сплатити потерпілому 100 тис. грн моральної компенсації. У вироку, який опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що обвинувачена разом зі своїм чоловіком Едуардом Асріяном зірвали державний прапор, а потім побили й пограбували сусіда, який вивісив стяг. Свідки побиття розповіли у суді, що подружжя вигукувало антиукраїнські фрази.

Згідно з матеріалами справи, Елянора Асріян, яка є пенсіонеркою та уродженкою Москви, 20 серпня 2014 року вийшла зі своїм чоловіком Едуардом Асріяном на сходову клітку й помітила на дверях під'їзду український прапор. Подружжя зірвало прапор й почало сваритися з сусідом. Чоловік обвинуваченої вдарив по голові потерпілого, від чого той впав, й забрав телефон. Нападник продовжив завдавати ударів руками й ногами. Під час цього Елянора Асріян зняла з ноги потерпілого капець й кілька разів вдарила потерпілого.

Чоловік намагався втекти від нападників, але подружжя побігло за ним, наздогнало й знову продовжило бити. Під час цього Елянора Асріян витягла з кишені сусіда 150 грн. У суді свідки розповіли, що під час бійки нападники кричали: «Падло украинское, прибйом тебя». Наступного дня, 21 серпня 2014 року, потерпілий звернувся до травмпункту №2 у Львові. Лікарі діагностували численні забої.

Під час судових розслідувань Елянора Асріян не визнала провини. За її словами, з сусідом у неї дружні стосунки й вона ніколи не забирала в нього телефон та гроші. Однак потерпілий розповів, що 20 серпня 2014 року він повісив на дверях під'їзду прапор України. Згодом він помітив, що прапора немає й вирішив повісити його вдруге. Після цього раптово вибігли Елянора та Едуард Асріяни та зірвали прапор. Потерпілий хотів зафільмувати це на мобільний телефон, але його почали бити.

Зазначимо, що 7 червня 2024 року кримінальне провадження щодо Едуарда Асріяна закрили через його смерть. Суд визнав винною Елянору Асріян у поєднаному з насильством грабежі (ч. 2 ст. 186 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Обвинувачена має сплатити потерпілому 100 тис. грн моральної компенсації. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.