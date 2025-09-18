Правопорушник запхав цигарки у ніздрі бронзового коня

Галицький районний суд 15 вересня оштрафував на 51 грн львів’янина, який виліз на пам’ятник Святому Юрію Змієборцю на площі Григоренка у центрі міста та запхав сигарети в ніздрі бронзового коня.

У матеріалах справи йдеться, що зранку 3 вересня 40-річний Віктор Орешин заліз на пам’ятник Святому Юрію Змієборцю, запхав цигарки в ніздрі коню та підпалив їх. Правопорушника сфотографували випадкові перехожі. Медіа повідомляли, що Віктор Орешин був п’яним, однак у матеріалах справи згадок про це немає.

Львів'янин заліз на пам'ятник і запхав сигарети в ніздрі коня. Фото з соцмереж

На розгляд справи 10 вересня Орешин не зʼявився, а 15 вересня на судовому засіданні свою провину заперечив. Чоловік пояснив, що напередодні його побили, опісля чого він тривалий час перебував у лікарні зі струсом мозку і не пам’ятає, як виліз на памʼятник.

Суддя Ольга Кротова взяла до уваги, що Віктор Орешин є інвалідом ІІІ групи, безробітним та оштрафувала його на 51 грн. Постанову можна оскаржити в апеляційному суді.