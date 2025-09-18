Суд оштрафував на 51 грн львів'янина, який виліз на пам'ятник біля головного управління поліції
Порушник провину заперечив
Галицький районний суд 15 вересня оштрафував на 51 грн львів’янина, який виліз на пам’ятник Святому Юрію Змієборцю на площі Григоренка у центрі міста та запхав сигарети в ніздрі бронзового коня.
У матеріалах справи йдеться, що зранку 3 вересня 40-річний Віктор Орешин заліз на пам’ятник Святому Юрію Змієборцю, запхав цигарки в ніздрі коню та підпалив їх. Правопорушника сфотографували випадкові перехожі. Медіа повідомляли, що Віктор Орешин був п’яним, однак у матеріалах справи згадок про це немає.
Львів'янин заліз на пам'ятник і запхав сигарети в ніздрі коня. Фото з соцмереж
На розгляд справи 10 вересня Орешин не зʼявився, а 15 вересня на судовому засіданні свою провину заперечив. Чоловік пояснив, що напередодні його побили, опісля чого він тривалий час перебував у лікарні зі струсом мозку і не пам’ятає, як виліз на памʼятник.
Суддя Ольга Кротова взяла до уваги, що Віктор Орешин є інвалідом ІІІ групи, безробітним та оштрафувала його на 51 грн. Постанову можна оскаржити в апеляційному суді.