У Львові на Forum West #HR топ-менеджери ділилися порадами з управління персоналом

Forum West на тему управління персоналом традиційно зібрав понад 200 учасників із різних областей Західної України. Це керівники, топ-менеджери, HR-директори провідних компаній цього регіону. Говорили про залучення кадрів та лідерство.

«Дуже непростий період, дуже багато українців виїжджають зараз. Для того, щоби це змінити, потрібно подумати про те, які умови праці створити, який клімат у колективі, і, власне, про це ми вже багато років говоримо на HR-семінарі», — каже керуючий партнер «HD Partners», організатор форуму Володимир Глащенков.

Зараз українські компанії відмовляються від стереотипу про HR сферу. Бо керівники відділів управління персоналом займаються не лише документообігом.

«Насправді, бізнес досить давно розуміє, що HR – це найближчий радник і друг генерального директора, бо люди — це найцінніший скарб, який є у кожної компанії. Правильно підібрані, сформовані і змотивовані люди — головна причина успіху будь-якої компанії, в тому числі й у державному секторі», — пояснює радниця прем'єр-міністра з кадрових питань Світлана Котляревська.

Тож компанії діляться своїм досвідом, як ефективно керувати персоналом.

«Ми використовуємо насправді різні методи. Починаючи від фінансово-мотиваційних, закінчуючи ідейно-мотиваційними. Оскільки ми розуміємо, що фінансова складова не працює в довготривалому періоді. Тому ми стараємося людей об'єднувати за ідеєю, відбирати тих людей, які розділяють думку та місію компанії», — каже заступник генерального директора компанії «Ілта Львів» Олег Дикий.

«Зрозуміти, який мотиваційний потенціал є в цієї роботи, що вони пропонують. Бо, якщо робота нудна, то треба шукати людину, яка, можливо, любить нудну роботу. Якщо робота креативна — шукати людину відповідну. А потім із нею щось робити не з точки зору мотивувати, а просто зробити їй умови нормальні, зробити якісь інструменти, які будуть її утримувати в цій компанії», — додає директорка школи HRM Анна Власова.

А вже 3 жовтня Forum West збере керівників і топ-менеджерів провідних компаній західного регіону аби поговорити про тенденції маркетингу.