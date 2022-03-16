Орендодавці суттєво підвищили вартість проживання у Львові

У Львові вартість оренди на квартири зросла в середньому на 72% з початку війни, а вільних квартир в місті уже не залишилось. Деякі орендодавці підвищують ціни у 2-3 рази, подібні випадки фіксують і в окремих апарт-готелях та хостелах. Мерія Львова пропонує такі помешкання передавати біженцям безоплатно.

За підрахунками Ліги експертів України, з січня по 11 березня вартість оренди квартир у Львові збільшилася в середньому на 72%, пише Forbes. Наприклад, ціна однокімнатних квартир зросла з $342 до $500 за місяць, а трикімнатних – з $501 до $1020. У новобудовах неподалік центра міста ціни на однокімнатні квартири, які коштували до війни $400, піднялися до $1000, розповів керівник IVA REALTY GROUP Василь Івандівка.

Львівські ріелтори кажуть, що вільних квартир у місті практично не залишилося. Агентства нерухомості навіть почали складати списки з чергами тих, хто хоче орендувати житло. У агентства Real Estate Life у такому списку вже дві сотні претендентів. Але за останні два тижні здала лише одну квартиру в центрі Львова за $500, більше не зʼявилося. До війни оренда цієї квартири коштувала $450.

Станом на 12 березня, львівські ріелтори розмістили на сайтах пошуку житла 455 оголошень. Найдешевше житло – двокімнатна квартира в Галицькому та однокімнатна у Залізничному районах Львова за $154. Найдорожчу квартиру-студіо на чотири спальних місця здавали за $6200.

Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив, що за два тижні від початку війни Гаряча лінія міста отримала близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців, які необґрунтовано підняли ціни на помешкання у Львові. Він оприлюднив кілька прикладів недобросовісних орендодавців:

1) Однокімнатна квартира, Павлов С.М., вул. Валова, 16б/20, 81 614 грн за місяць;

2) Оренда апартаментів, вул. Дорошенка, 67, три ночі коштують 11 100 грн;

3) Апарт-готель, вул. Княгині Ольги, 39, доба коштує 4 197 грн;

4) Хостел «Форест», вул. Фурманська, 5, десять ночей коштують 11 200 грн;

5) Квартира, Мацків Людмила, вул. Старицького, 6/7, власниця без повернення завдатку виселила мешканців.

6) Квартира з однією спальнею, Станько Б. М./вул. Костюшка, 5/4/1 доба коштує 5400 грн.

«Я знаю, що в мережах таких скарг значно більше. Але ви маєте чітко обґрунтувати своє повідомлення. Інформація про те, що на якійсь вулиці дуже дорого коштує квартира є недостатньою. Якщо маєте конкретні факти з іменами, адресами і контактами — передавайте їх на Гарячу лінію. Важливо уточнити, чи вартість квартири зросла після початку повномасштабної війни в Україні», – зазначив Садовий.

Він запропонував Львівській обласній військовій адміністрації віддавати такі помешкання «для поселення військових та людей, які потребують прихистку безоплатно».