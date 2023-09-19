Лікарняні клоуни – це спеціальні волонтери, які допомагають дітям і дорослим в медичних закладах

Протягом 15-17 вересня у Львові працювала школа лікарняних клоунів. Такі навчання для охочих допомогти дітям, які перебувають у лікарнях, а також їхнім рідним, організував благодійний фонд «Крила надії».

Школа лікарняних клоунів вперше запрацювала у Львові у 2019 році. Цьогоріч школа проводила навчання вчетверте. Майбутніх лікарняних клоунів навчали теорії, була і практика. Минулого року через повномасштабне вторгнення Росії школа навчання не проводила. Лікарняні клоуни – це спеціальні волонтери, які допомагають дітям і дорослим в медичних закладах.

«Здавалося б, що таке бути клоуном? Здається, якщо ти маєш завдатки, якщо ти комунікабельний, то проблем чи перешкод у тебе немає. Але, насправді, лікарняна клоунада відрізняється від естрадної. Це не про жарти, тут не лише прийшов, пожартував і пішов. Діти дуже часто є закритими, дітям страшно, вони налякані лікуванням, у них немає настрою. Завдання клоуна – створити дивовижну атмосферу, відволікти і переключити дитину. До речі, не тільки дітей, але й батьків. Адже мама з татом не менше стресують», – зазначила піар-менеджерка благодійного фонду «Крила надії» Ірина Папірник.

У школі лікарняних клоунів навчають не лише жартувати, а й правильно реагувати на поведінку дитини, вчать допомагати в той чи інший момент. Також клоунам розповідають про правила поведінки в палаті, наголошують, чого робити не варто.

«Там бос дитина, а не клоуни. Важливо показати дитині її важливість. Тому клоуни займаються емоційною стабільністю дитини, проводять час, розвантажують дітей, батьків і персонал», – додала Ірина Папірник.



«Ми дуркуємо вже майже 12 років. Ми ходимо в лікарні і дуркуємо, бо діти мають веселитися. Лікарня – це не тюрма, тут можна повеселитися. У центрі уваги мають бути всі. Позитивні емоції допомагають дітям проходити лікування, батьки менше переживають за своїх дітей, а лікарі і медсестри з позитивом допомагають одужувати дітям», – розповіли лікарняні клоуни Тьома і Пончик.

Перші місяці новачки ходитимуть у львівські дитячі лікарні із клоунами, які вже мають чималий досвід, і лише згодом зможуть об’єднатися в пари і працювати самостійно. Лікарняними клоунами працюють люди різних професій, зокрема, журналіст-редактор, вихователька, айтішники, вчителька, дизайнери, менеджери проектів, психологи.

«Страшно і цікаво. Це новий досвід. Я думаю, що все має бути класно. Прийшла в школу через особисте. У мене в сім’ї була хвора близька людина, яка потребувала допомоги, і тепер хочеться віддати борг», – розповіла учениця школи лікарняних клоунів Наталія Шекета.

Батьки зазначають, що візити клоунів до лікарень є потрібними для їхніх дітей.

«Наші діти живуть в час війни, а ще й хворіють час від часу. А з клоунами у них психологічний і емоційний стани покращуються. В мене сьогодні іминини, то для мене це теж сюрприз», – сказала пані Віра, мама хворої дитини.

Скільки клоунів працює у лікарнях Львова від благодійного фонду «Крила надії» та скільки зголосилося новачків, не розголошують. У благодійному фонді «Крила надії» зазначають, що наступні навчання проводитимуть вже у наступному році. Адже запитів від людей, які також хочуть бути волонтерами, багато.