Поза шкільними заняттями майданчик доступний для мешканців району

У Львові біля середньої загальноосвітньої школи №32 (на вул. Ярослава Гашека) завершили облаштування багатофункціонального спортивного простору, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Простір включає:

футбольне поле;

поле для мініфутболу; Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

баскетбольний майданчик;

зону для гри у волейбол;

зону для великого тенісу;

простір для воркауту;

майданчик для петанку.

Під час навчального процесу тут займаються учні школи, а поза уроками майданчик доступний для спортивних клубів та мешканців району.

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Загальна вартість проєкту становить 11,5 млн грн, з яких 10 млн профінансувало місто, а 1,5 млн грн – ДЮСШ «ФК Львів». Роботи розпочали ще в 2021 році.

За минулі чотири роки у Львівській громаді відремонтували ще 22 великі спортивні майданчики біля навчальних закладів: 12 із них за кошти міста, ще 10 – спільно з інвесторами, розповів директор департаменту освіти ЛМР Андрій Закалюк.

На ці капітальні ремонти шкільних спортивних майданчиків і стадіонів місто спрямувало 86,5 млн грн.

У міськраді Львова додали, що зараз капітально ремонтують спортивні майданчики біля СЗШ №86, №78 та економічного ліцею. Також триває реконструкція стадіону біля СЗШ №98. У планах – облаштування майданчика біля початкової школи «Дивосвіт».