У Львові патрульна залізла до квартири на четвертому поверсі, щоб врятувати 82-річну жінку

Інспекторка Патрульної поліції Львівської області Наталія Кучерепа

У середу, 30 травня, ввечері у Львові інспекторка патрульної поліції Наталя Кучерепа через вікно пробралась до квартири на четвертому поверсі, щоб врятувати пенсіонерку. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

Патрульні отримали повідомлення, що в квартирі на четвертому поверсі у будинку на вул. Трильовського перебуває 82-річна жінка, яка не відчиняє двері та не виходить на зв’язок ще від ранку. Інспектори прибули на місце та зустрілися з заявником.

Потрапити до квартири можна було лише через вікно. Тоді на місце події викликали бригаду надзвичайників, яка виставила пожежну драбину.

«Евакуаційні сходи не досягали потрібного вікна, проте патрульна 3 батальйону Наталія Кучерепа вирішила не очікувати та почала підніматися. Вже зверху, коли драбина закінчилася, хоробра патрульна підтягнулася та потрапила до квартири», – повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Пенсіонерка лежала у квартирі практично нерухомо. Згодом з’ясувалося, що у неї інсульт. Наталія Кучерепа відчинила двері квартири з середини та впустила медиків, які госпіталізували жінку.