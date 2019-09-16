Львівська поліція виявила в крові учасника ДТП перевищення норми алкоголю у 10 разів

У Львові нетверезий водій на автомобілі ВАЗ потрапив у ДТП

У Львові на вул. Городоцькій вночі 16 вересня патрульні затримали п’яного водія автомобіля ВАЗ 2101, який потрапив у ДТП. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції у Львівській області.

За інформацією поліції, інспектори помітили, що на вул. Городоцькій зіткнулися автомобілі ВАЗ та Volkswagen Passat. Водії транспортних засобів повідомили інспекторів, що на місце події вони викликали єврокомісара для оформлення ДТП. Однак, під час спілкування з 22-річним водієм автомобіля ВАЗ, інспектор відчув від нього різкий запах алкоголю. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Поліцейські запропонували водію пройти перевірку на рівень алкоголю в крові. Водій погодився. Результат показав понад два проміле, що у 10 разів вище допустимої норми.

Оскільки один з учасників дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані алкогольного сп’яніння, єврокомісар вже не міг оформляти ДТП. Таким чином інспектори патрульної поліції оформили всі необхідні адміністративні матеріали. Також патрульні склали на водія ВАЗ протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та протокол за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП).