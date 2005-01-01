У Львові патрульні зупинили водія маршрутки, що порушив ПДР та не мав водійських прав

Маршрут №23 обслуговує АТП-14630

Патрульні зупини водія маршрутки, що порушив правила дорожнього руху на вул. Зеленій. Чоловік проїхав на червоний сигнал світлофора, тому його зупинила поліція. Про це 25 грудня повідомляє патрульна поліція Львова.

На відео, яке оприлюднили патрульні, видно, що йдеться про маршрутку №23. У водія не було з собою водійських прав, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та полісу страхування. На порушника винесли об’єднану постанову за проїзд на червоне світло та відсутність документів на керування транспортним засобом. У прес-службі патрульної поліції Львова ZAXID.NET уточнили, що йдеться про 425 грн штрафу.

Під час спілкування з водієм патрульні також з’ясували, що чоловік працює третій день та відпочивав між змінами лише 2,5 години. Відтак водій порушив пункт правил дорожнього руху 2.9б (Водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані стомлення). Водія патрульні скерували на АТП для передачі автомобіля іншому водієві. Про цей випадок поліцейські повідомили Державну службу з безпеки на транспорті.

Маршрут №23 обслуговує АТП-14630. Додамо, що 20 грудня Львівська мерія передала автобусні маршрути, які обслуговували приватні перевізники АТП-14630 та «Міра і К», комунальному АТП-1. Оскільки АТП-1 не має достатньої кількості автобусів, то передача автобусних маршрутів є лише формальною і їх продовжують облуговувати приватні перевізники.