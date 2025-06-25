Львівська міська рада оголосила про початок конкурсу інноваційних стартап-проєктів для військової галузі (military-tech). Бюджетний грант на суму до 300 тис. грн можуть отримати початківці, які мають свою розробку чи винахід, який може стати в пригоді військовим у захисті України.

У конкурсі можуть взяти участь підприємці та компанії, які зареєструвалися менш ніж рік тому, а також фізичні особи, які тільки планують розпочати бізнес у Львові.

Проєкт має бути технічним стартапом, який підсилює обороноздатність (наприклад, це може бути виробництво дронів, роботизованих систем, засобів зв’язку, обладнання для розвідки, створення технології розмінування тощо).

«Шукаємо ідеї, які підсилять нашу оборону. Якщо ви маєте ідею або вже працюєте над проєктом, що допомагає зміцнювати нашу оборону, то маєте шанс отримати винагороду від міста», – йдеться в повідомленні департаменту економки міської ради.

Переможців обиратимуть на пітчингу. Для першого місця передбачена винагорода у 300 тис. грн, другого – 200 тис. грн, третього – 150 тис. грн. Також переможцям нададуть менторську підтримку від учасників львівського кластеру оборонних технологій.

Заявки від стартаперів-початківців прийматимуть до 20 липня. Перелік документів, умови участі та терміни оголошення переможців – за посиланням.

Раніше міська рада Львова затвердила оновлену програму фінансової підтримки для підприємств, які працюють в галузі безпеки та оборони.