У львівських парках дозволили пересувну торгівлю

Львівська міська рада виставила на аукціон місця в парках, де підприємці зможуть встановити пересувні кав’ярні чи торговельні точки. Аукціони проведуть через систему Prozorro.Продажі.

За даними пресслужби ЛМР, в оренду пропонують окремі конструктивні елементи благоустрою у парках, лісопарках та парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва Львівської громади.

Орендувати місця можна буде до 31 грудня 2027 року.

Найдорожчий лот – ділянка площею 500 м² у Левандівському парку, де дозволено розмістити атракціони. Стартова вартість оренди становить 16,9 тис. грн на місяць.

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Ще один майданчик для атракціонів площею 350 м² пропонують у парку «Горіховий гай». Початкова ціна оренди – 11,9 тис. грн на місяць.

Також місто здає в оренду невеликі місця площею від 4 до 10 м², де можна встановити пересувну кав’ярню, кіоск чи іншу тимчасову торговельну споруду. Стартова вартість таких лотів – від 2,7 тис. грн до 6,8 тис. грн на місяць.

Зокрема, такі місця пропонують у:

Окремо в парку Святого Івана Павла ІІ виставили місце площею 30 м² для дитячого атракціону-лазанки. Початкова орендна плата становить 6,1 тис. грн на місяць.

Усі місця передаватимуть в оренду через відкриті електронні аукціони. Тобто стартова ціна може зрости під час торгів.

Щоб взяти участь в аукціоні, підприємцям потрібно зареєструватися на одному з електронних майданчиків Prozorro.Продажі та подати необхідні документи.

Нагадаємо, рішення про запровадження пересувної торгівлі у львівських парках виконком ЛМР ухвалив ще у травні. Тоді місто визначило перелік парків, де можна буде встановлювати пересувні кав’ярні, торговельні точки та атракціони, а також повідомило, що право оренди локацій підприємці отримуватимуть через відкриті електронні аукціони. У міськраді зазначали, що це має впорядкувати торгівлю в парках і зробити процес передачі місць в оренду прозорим.