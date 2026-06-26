У Львові підприємцям пропонують місця в парках: оренда стартує від 2,7 тис. грн
Переможців визначать через систему Prozorro.Продажі
Львівська міська рада виставила на аукціон місця в парках, де підприємці зможуть встановити пересувні кав’ярні чи торговельні точки. Аукціони проведуть через систему Prozorro.Продажі.
За даними пресслужби ЛМР, в оренду пропонують окремі конструктивні елементи благоустрою у парках, лісопарках та парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва Львівської громади.
Орендувати місця можна буде до 31 грудня 2027 року.
Найдорожчий лот – ділянка площею 500 м² у Левандівському парку, де дозволено розмістити атракціони. Стартова вартість оренди становить 16,9 тис. грн на місяць.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Ще один майданчик для атракціонів площею 350 м² пропонують у парку «Горіховий гай». Початкова ціна оренди – 11,9 тис. грн на місяць.
Також місто здає в оренду невеликі місця площею від 4 до 10 м², де можна встановити пересувну кав’ярню, кіоск чи іншу тимчасову торговельну споруду. Стартова вартість таких лотів – від 2,7 тис. грн до 6,8 тис. грн на місяць.
Зокрема, такі місця пропонують у:
- парку Івана Франка;
- парку 700-річчя Львова;
- Замарстинівському парку;
- парку Святого Івана Павла ІІ;
- Скнилівському парку;
- парку імені Івана Виговського;
- парку «Піскові озера»;
- лісопарку «Білогорща»;
- парку «Горіховий гай».
Окремо в парку Святого Івана Павла ІІ виставили місце площею 30 м² для дитячого атракціону-лазанки. Початкова орендна плата становить 6,1 тис. грн на місяць.
Усі місця передаватимуть в оренду через відкриті електронні аукціони. Тобто стартова ціна може зрости під час торгів.
Щоб взяти участь в аукціоні, підприємцям потрібно зареєструватися на одному з електронних майданчиків Prozorro.Продажі та подати необхідні документи.
Нагадаємо, рішення про запровадження пересувної торгівлі у львівських парках виконком ЛМР ухвалив ще у травні. Тоді місто визначило перелік парків, де можна буде встановлювати пересувні кав’ярні, торговельні точки та атракціони, а також повідомило, що право оренди локацій підприємці отримуватимуть через відкриті електронні аукціони. У міськраді зазначали, що це має впорядкувати торгівлю в парках і зробити процес передачі місць в оренду прозорим.