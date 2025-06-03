У Львові стартували прожажі у 4 ЖК від РІЕЛ

Відомий український девелопер РІЕЛ оголосив про старт продажів шести нових житлових проєктів у Львові та Києві. Чотири з них представлені у місті Лева. Три комплекси – Big Ben, Hyde Park та Harry – доповнюють класичну лінійку портфеля компанії.

Ще один – проєкт Father, став першим у місті представником концептуальної лінійки Riel Family Style, що акцентує на родинних цінностях та особливій атмосфері затишку.

«Загальна площа нових проєктів у Львові складає майже 300 тисяч квадратних метрів. Й попри те, що ми займаємо провідні позиції у місті, РІЕЛ не зупиняється на досягнутому та продовжує вдосконалювати підходи до створення якісного міського простору», – заявив СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник.

Ростислав Мельник, СЕО девелопера РІЕЛ

Зокрема, сучасний Big Ben – це продуманий мультифункціональний простір для людей «нового стилю мислення» із інтерпретацію традиційного для Львова житла галерейного типу, крізь призму естетики Англії. Тут кожен елемент – від архітектури до атмосфери – створений для щоденного задоволення від життя.

«Галереї, зелені зони з фонтанчиками, дитячі майданчики та корт для падл тенісу – все для того, щоб кожен день feels like Friday, а сусіди ставали друзями вже з другого дня знайомства!», – зазначається на сторінці ЖК.

Наступним проєктом девелопера у Львові став клубний будинок Hyde Park, де wellness став центром концепції. Комплекс зводиться поруч із парком Шевченківський гай та матиме перший у Львові 25-метровий басейн. У комплексі передбачено 1200 метрів квадратних простору для спорту, турботи про себе й повноцінного відпочинку зі спа-простором та майданчиками для міні-гольфу й падл-тенісу.

Візуалізація ЖК Hyde Park у Львові

«Hyde Park – це екосистема для відновлення життєвих сил. Ми створили закритий простір для людей, які цінують здорове та збалансоване життя. Інфраструктура, природа і архітектура існують у гармонії та наповнюють енергією. Віддалік від міського шуму та поруч із парком – ми спроєктували середовище для тих, хто цінує баланс у житті», – повідомляє девелопер на офіційній сторінці ЖК.

А ось житловий комплекс бізнес-класу поруч із центром міста Harry матиме власний англійський сад із місцями для активного та спокійного відпочинку та клубну зону для дозвілля мешканців. Клубний статус комплексу Harry підкреслюють закрита територія та підвищена увага до деталей – від вишуканого дизайну вхідної групи до облаштування спільних просторів.

Візуалізація двору в ЖК Harry, місто Львів

«У Harry передбачено невелику кількість поверхів і обмежену кількість квартир – це означає мінімум сусідів та максимум простору для комфорту кожного мешканця. Внутрішня інфраструктура продумана до дрібниць: сучасні системи безпеки, енергоефективні технології та сервіс високого рівня створюють атмосферу справжнього затишку», – зазначає девелопер.

Житловий простір Father, розташований у затишному районі неподалік від центру, поєднує приватність і доступність міської інфраструктури. Як зазначається на сайті комплексу, він ідеально підходить молодим родинам та парам, які прагнуть затишку й безпеки для себе та своїх дітей. Father створений у форматі Riel Family Style.

Візуалізація ЖК Father, місто Львів

«Тут легко знайти все необхідне для гармонійного життя: і тихий двір для ігор, і близькість навчальних закладів, і атмосферу захищеності, де кожна деталь продумана до дрібниць».

Для розробки концепцій проєктів та маркетингової стратегії залучили креативних партнерів – агенцію Volta Buro, яка є частиною Fedoriv Group та спеціалізується на девелопменті.

Презентація ЖК Big Ben, Harry та Father

«Перед стартом продажів ми провели серію закритих презентацій усіх ЖК для агенцій нерухомості та рієлторів – поділилися деталями проєктів, почули перші відгуки й заручилися підтримкою партнерів. Сьогодні нові комплекси вже на ринку – з чіткою комунікацією та готовністю відповідати на запит людей», – розповів Ростислав Мельник.

Презентація ЖК Hyde Park

Нагадаємо, загальна площа нових проєктів РІЕЛ у Львові та Києві становитиме понад п’ятсот тисяч квадратних метрів – 282 тисячі у Львові та 285 тисяч у Києві. Станом на сьогодні, РІЕЛ завершив усі свої проєкти у Києві, розпочаті до 2022 року та зберіг лідерські позиції у Львові. В першому кварталі 2025 року девелопер здав в експлуатацію понад тисячу помешкань.

Дізнатися більше про кожен із проєктів, переглянути планування та умови придбання можна на офіційному сайті девелопера riel.ua.