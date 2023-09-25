У Львові на вул. Городоцькій, 83 відремонтували укриття, яке не діяло 64 роки. Туди провели комунікації, відновили стіни, встановили спеціальну систему автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. В укритті є санвузли, а також зона для дітей. Там може поміститись до 300 людей.

Ремонтні роботи у закинутому укритті на вул. Городоцькій розпочали в липні цього року. Там не було жодних комунікацій: ні каналізації, ні водопостачання, ні освітлення, а старі мережі прогнили.

«Спочатку ми розчистили входи, вивезли сміття. Далі почали проводити комунікації: зробили освітлення, каналізацію, водопостачання. Також ми зробили так звану промислову підлогу. Окрім того, зробили вентиляцію, яка має витяжну властивість. Поставили керамічні батареї. Відновили стіни. Встановили баки із запасом води, є таакож питна вода, є лавки, санвузли», – розповіла директорка Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства Ірина Мауль.

Також в укритті встановили нові двері, а технологічна компанія Ajax Systems безкоштовно обладнала їх спеціальними замками і датчиками, завдяки яким під час тривоги вони відчиняються і зачиняються автоматично.

«Після завершення тривоги за 20 хвилин система стає під охорону і двері автоматично закриваються. Додатково тут стоять кнопки тривоги і датчики з фотофіксацією, щоб відповідальні особи були впевнені, що в укритті немає нікого після закриття. Окрім цього, у нас синергія з Управлінням поліції охорони. Цей об’єкт передається на реагування Управлінню поліції охорони у Львівській області. Вони ще додатково будуть перевіряти, чи в укритті після відбою перебувають люди», – зазначила керівниця відділу проектних рішень Ajax Systems Леся Попадюк.

Система автоматичного відкриття/закриття дверей в разі блекауту зможе працювати протягом п’яти днів. Наразі це пілотний проект, такі системи на дверях в укриттях встановили раніше у Києві.

Для найменших відвідувачів в укритті облаштували дитячий куточок. А для дорослих на стінах розмістили стенди із цікавою інформацією про Львів, зокрема, про розташовані на вул. Городоцькій пам’ятки. Додатково в укритті облаштували чотири санвузли, два умивальника. Зробили запаси бутильованої води, є вогнегасники, аптечки та Wi-Fi. В укритті, площею 215 м2, може поміститись до 300 людей. Загальна вартість усіх робіт – 2,6 млн грн.

«Це укриття ми відновили за бюджетні кошти, це укриття було закинутим, в жахливрму стані. Мешканці, які живуть поруч, зможуть сюди приходити під час тривоги, а це 300 людей. Сьогодні завдання №1 – це підготувати місто до життя не лише в осінньо-зимовий період, а й підготувати місто до умов, що можуть бути атаковані всі об’єкти критичної інфраструктури», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Загалом цього року у планах міста повністю відремонтувати укриття ще на вул. Похилій, вул. Теліги, вул. Шевченка та вул. Солодовій. Зазначимо, загалом у Львові є 4 800 укриттів.

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