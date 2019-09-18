У Львові поліцейські охорони виявили п'яного водія, який вчинив ДТП та втік із місця події

Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, але від перевірки відмовився

Подія сталася у вівторок, 17 вересня. Близько півночі працівники групи реагування поліції охорони Львова, рухаючись по вул. Липинського, побачили пошкоджені автомобілі на аварійних сигналах. Водії транспортних засобів повідомили, що автомобіль Dacia Logan червоного кольору в’їхав у них. Після цього водій втік із місця пригоди. Про це повідомили на сторінці управління поліції охорони в Львівській області у Facebook.

Автомобіль виявили на вул. Городницькій.

«Працівники групи реагування Управління поліції охорони у Львівській області затримали водія з ознаками алкогольного сп'яніння, який здійснив зіткнення з двома автомобілями на вул. Липинського та втік із місця пригоди. Автомобіль перебував у розшуку за скоєння ДТП в цей же день», – повідомили в управлінні поліції охорони в Львівській області.

Проте, як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, інформація про розшук цього автомобіля за ще одну скоєну в цей день ДТП не підтвердилася.

Фото зі сторінок управління поліції охорони Львівщини на Ігоря Зінкевича

«Подія сталася на вул. Липинського, 54д. Водій автомобіля Dacia logan, мешканець Старосамбірського району, 1994 року народження, не дотримався безпечної швидкості та дистанції та зіткнувся із автомобілем Mercedes ML 320, після чого, намагаючись здійснити втечу, не дотримався безпечного інтервалу та здійснив зіткнення із Mercedes E220», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, проте пройти перевірку відмовився. На водія склали протоколи: за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), ст. 124 КУпАП (скоєння ДТП) та ст. 122-4 КУпАП (втеча з місця ДТП).