20-річного дрогобиччанина затримали у Львові біля Приміського вокзалу

У Львові поліція затримала 20-річного мешканця Дрогобича, якого підозрюють у нанесенні ножових поранень львівському таксисту в с. Наварія. Затримання відбулося близько 17:30 на вул. Городоцькій біля Приміського вокзалу.

«Завдяки спільним злагодженим діям співробітників різних служб та підрозділів поліції Львівщини, оперативники карного розшуку протягом кількох годин встановили особу, місце перебування та затримали 20-річного мешканця Дрогобича, причетного до скоєння злочину», – повідомили у поліції.

Фото поліції

20-річного мешканця Дрогобича затримали у Львові на вул. Городоцькій біля Приміського вокзалу в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Ураїни. Невдовзі суд має обрати йому запобіжний захід. Також у чоловіка вилучили докази, які вказують на його причетність до вчинення злочину.

Нагадаємо, у четвер, 8 липня, зранку у поліції повідомили, що на одній з вулиць у селі Наварія ножем поранили таксиста. Пораненого чоловіка на вулиці виявив перехожий. На тілі 32-річного львів'янина медики виявили чотири ножові поранення в ділянках грудей та живота. Його госпіталізували в реанімацію. Також неподалік від місця скоєння злочину поліцейські розшукали його автомобіль BMW.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.