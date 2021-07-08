У Львові поліція затримала 20-річного дрогобиччанина за підозрою у ножовому пораненні таксиста
32-річного таксиста з чотирма ножовими пораненнями уночі в Наварії виявив перехожий
У Львові поліція затримала 20-річного мешканця Дрогобича, якого підозрюють у нанесенні ножових поранень львівському таксисту в с. Наварія. Затримання відбулося близько 17:30 на вул. Городоцькій біля Приміського вокзалу.
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«Завдяки спільним злагодженим діям співробітників різних служб та підрозділів поліції Львівщини, оперативники карного розшуку протягом кількох годин встановили особу, місце перебування та затримали 20-річного мешканця Дрогобича, причетного до скоєння злочину», – повідомили у поліції.
Фото поліції
20-річного мешканця Дрогобича затримали у Львові на вул. Городоцькій біля Приміського вокзалу в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Ураїни. Невдовзі суд має обрати йому запобіжний захід. Також у чоловіка вилучили докази, які вказують на його причетність до вчинення злочину.
Нагадаємо, у четвер, 8 липня, зранку у поліції повідомили, що на одній з вулиць у селі Наварія ножем поранили таксиста. Пораненого чоловіка на вулиці виявив перехожий. На тілі 32-річного львів'янина медики виявили чотири ножові поранення в ділянках грудей та живота. Його госпіталізували в реанімацію. Також неподалік від місця скоєння злочину поліцейські розшукали його автомобіль BMW.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.